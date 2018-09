Ao menos seis pessoas morreram em ataque com carro-bomba na capital da Somália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataque com carro-bomba matou ao menos seis pessoas ao explodir diante de um escritório do governo local no centro de Mogadíscio, capital da Somália, neste domingo (2). O grupo extremista Al-Shabaab reivindicou o atentado, que também destruiu o teto de uma mesquita, um edifício de uma escola religiosa e danificou casas ao redor.

Há uma dezena de feridos e, entre os mortos, estão civis, soldados e o homem que dirigia o carro-bomba, de acordo com as autoridades locais.

A escola do local estava aberta no momento da explosão, mas as crianças não estavam dentro do prédio pois era o momento do intervalo das aulas.

Vale ressaltar que Mogadíscio é um alvo frequente da Al-Shabaab, um dos grupos terroristas mais perigosos da África. Desde 1991, a Somália luta para conter a ação de grupos extremistas, uma ameaça frequente no país.