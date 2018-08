Aos 35, Taylor Hanson anuncia que vai ser pai pela sexta vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Hanson, 35, anunciou, nesta terça-feira (28), que será pai pela sexta vez. "O que é melhor do que ser pai de cinco? Talvez ser pai de seis. Bebê Hanson chegando em dezembro e nós estamos nas nuvens", escreveu ele em sua conta no Instagram.

Casado com Natalie Anne Bryant desde 2002, o irmão do meio do trio norte-americano Hanson, já é pai de Jordan Ezra, 15, Penelope Anne, 13, River Samuel, 11, Viggo Moriah, 9, e Wilhelmina Jane,5.

Formado pelos irmãos Isaac (guitarra e voz), Taylor (piano e voz) e Zachary (bateria e voz), o grupo Hanson estourou nos anos 1990 por ser formado por talentosos (e cabeludos) adolescentes -eles tinham, respectivamente, 16, 13 e 11 anos quando estouraram mundialmente com "Mmmbop".

Apesar de nunca mais ter alcançado o sucesso espetacular do primeiro hit, o trio se manteve ativo: lançou álbuns, uma marca de cervejas (chamada Mmmhops) e fez uma turnê pelos 25 anos de carreira no ano passado. Com isso, manteve ativa a fiel base de fãs, formada hoje, majoritariamente, por mulheres de 30 e poucos anos.