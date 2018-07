Aos 42 anos, ex-paquita Cátia Paganote posa sensual com adesivo nos seios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 42 anos, Cátia Paganote, que ficou conhecida como a paquita Miúxa, mostrou que continua em plena forma. Ela posou para um ensaio sensual, em que aparece com um adesivo nos seios -o mesmo estilo com o qual Cleo Pires roubou a cena no último Carnaval.

Cátia compartilhou alguns cliques, feitos pelo fotógrafo Léo Ornelas, em seu Instagram nesta quarta-feira (11).

"Maravilhosa que fala, né?", elogiou um seguidor. "Moderna e sexy", comentou outro. "Mulher espetacular,minha paquita favorita", declarou mais um.