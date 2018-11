Aos 49 anos, morre o vencedor do Grammy e trompetista Roy Hargrove

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, neste sábado (3), o trompetista Roy Hargrove, aos 49 anos. Segundo a rádio americana NPR, a morte foi causada por uma parada cardíaca.

Hargrove era considerado um talento prodígio e foi descoberto quando ainda estava no ensino médio pelo também trompetista e compositor americano Wynton Marsalis. Na época, Marsalis permitiu que ele conhecesse sua banda e o apresentou a músicos já conhecidos na área.

Após um ano dentro na universidade de música de Boston, Hargrove lançou o primeiro álbum. Nele, havia participações com notáveis figuras do jazz como Sonny Rollins, Herbie Hancock, Jackie McLean, Oscar Peterson e outros.

Em 2000, ele começou a fazer arranjos de metais e participou do segundo álbum de Erykah Badu, "Mam's Gun". No mesmo ano, Hargrove contribuiu para o icônico álbum de D'Angelo "Voodoo and Common".

Hargrove venceu dois Grammy. O primeiro, em 1998, pelo álbum "Habana", e o segundo, em 2002, por "Directions in Music: Live at Massey Hall". Ele seguia tocando e gravando músicas até sua morte.