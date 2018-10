Aos 49 anos, Túlio Maravilha está de volta a time da terceira divisão de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Alô, galera de Taboão da Serra! Agora é pra valer." Com um vídeo de 40 segundos de duração, o Clube Atlético Taboão da Serra anunciou na noite desta segunda-feira (15) a recontratação de Túlio Maravilha como reforço da equipe para a disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista de 2019.

O atacante de 49 anos chegou a acertar com a equipe para a competição —equivalente à terceira divisão estadual— em 2017. Na ocasião, porém, deixou o time sem nem mesmo entrar em campo para se dedicar a compromissos pessoas e palestras. Em 2016, havia sido chamado pelo clube para exercer a função de "treinador rotativo".

No vídeo divulgado pelo próprio Taboão nesta segunda, Túlio anuncia a intenção de marcar seu 1001º gol, chamado por ele de "Gol Superação". O milésimo gol —nas contas pessoais— do veterano atacante saiu em 2014, quando atuava pelo Araxá na disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro, em cobrança de pênalti diante do Mamoré.

"Já fechei um novo contrato com o presidente Anderson (Nóbrega, do Taboão), já definimos as datas. Túlio Maravilha vai voltar a jogar futebol —agora pelo CATS, Clube Atlético Taboão da Serra— no Campeonato Paulista de 2019, a A-3. Vou em busca do 'Gol Superação', o gol 1001", anuncia o reforço. "Isso aí! O CATS terá o maior artilheiro em atividade no mundo. Agora defendendo as cores do Taboão da Serra no campeonato da A-3 2019. Estamos juntos, hein? É só conferir."

O presidente da equipe, Anderson Nóbrega, comemorou o acerto. Em contato com a reportagem nesta terça-feira (16), o dirigente mostrou compreensão com a passagem anterior do jogador pelo clube, apostando no marketing de Túlio e em sua influência sobre o elenco.

"O Túlio Maravilha é um fenômeno ainda de marketing. Infelizmente, não conseguimos que ele ficasse para jogar o Paulista [em 2017]", explicou Nóbrega. "Desta vez, conversamos bastante e chegamos ao compromisso de ter esse grande nome em nosso elenco", completou.

Na equipe, Túlio deverá receber por produtividade —ou seja, a cada jogo disputado. Mas para o dirigente, as chances são grandes de o atacante, que foi contratado em 2018 para defender o Atlético Carioca na quarta divisão do Rio de Janeiro, entrar em campo com regularidade.

"O Túlio Maravilha é um fenômeno ainda. Fisicamente, ele é melhor que muito garoto. E está com muita vontade de fazer gols e bater o recorde, quem sabe passar o Romário", afirmou, em referência aos 1000 gols do ex-jogador de Vasco, Flamengo, Fluminense, Barcelona e PSV Eindhoven, entre outros clubes.

"O Campeonato Paulista da Série A-3 é muito forte também, mais forte que muitos campeonatos de primeira divisão de outros estados. Vai ser uma oportunidade única para ele e para todos nós que gostamos do futebol irreverente. Vai ser um grande sucesso", aposta o presidente do CATS. "Ele é um exemplo para os mais jovens", elogia.

Em 2018, o Taboão foi o 10º colocado na Série A-3, que contava com 20 times e rebaixou seis —Rio Branco, Marília, União Barbarense, Manthiqueira, Matonense e Mogi Mirim.

Em 2019, o torneio contará apenas com 16 equipes: Barretos, Batatais, Capivariano, Comercial (Ribeirão Preto), Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Grêmio Osasco, Monte Azul, Noroeste, Olímpia, Osasco Audax, Primavera, Rio Preto, São Carlos, Taboão da Serra e Velo Clube.