Aos 78 anos, Pelé recebe homenagem do Santos nesta terça-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos divulgou nesta terça-feira (23) um vídeo no qual homenageia Pelé pelos 78 anos completados neste dia 23 de outubro. O filme comercial, que ganhou o título de "Pelé - 78 anos", tem 30 segundos de duração e será exibido no tempo que o clube tem direito em comerciais da SporTV e Globo.

O vídeo faz um compilado de imagens históricas da carreira de Pelé, com destaque para uma cena em que ele recebe um conselho do pai que mudou a sua forma de enxergar o mundo e, em especial, a carreira como jogador. No texto, o ex-jogador é descrito como alguém que "desafiou a física e contrariou a lógica", além de fazer da camisa do Santos uma "segunda pele".

"Pois é, o tempo passa rápido, tão rápido como você passava pelos garotos de Bauru. Todos sabiam o que o seu talento podia fazer. Só não imaginávamos que a física seria desafiada, a lógica contrariada. Deus lhe deu o dom de jogar futebol, e mesmo assim você se dedicou mais do que todos. Obrigado Rei, por fazer de nossa camisa a sua segunda pele", diz a narração.

As homenagens do Santos a Pelé tiveram início às 0h (de Brasília), com um tuíte de uma coroa em referência à alcunha de "Rei do Futebol". As mensagens de apoio a Pelé dividiram espaço com o empate por 2 a 2 do clube com o Inter, na noite de segunda-feira, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Considerado o melhor jogador de todos os tempos, Pelé defendeu o Santos de 1956 a 1974. Além da seleção brasileira, pela qual foi tricampeão mundial, o Rei do Futebol também atuou pelo New York Cosmos antes de encerrar a carreira com mais de mil gols marcados.