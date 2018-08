Aos 92 anos, morre a artista plástica e discípula de Volpi, Eleonore Koch

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista plástica Eleonore Koch morreu aos 92 anos na manhã desta quarta-feira (1º). A artista estava internada na Santa Casa de São Paulo desde a semana passada. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Koch foi discípula do artista Alfredo Volpi (1896- 1988), nos anos 1950. Com o artista, Koch aprendeu a técnica de têmpera.

Longe do circuito artístico durante anos, o trabalho da alemã radicada no Brasil voltou aos olhos do público em uma exposição em cartaz Pinacoteca, em 2018, chamada "Mínimo Múltiplo Comum".

O curador José Augusto Ribeiro afirma que ela desenvolveu entre os anos 1950 e 1990 uma "pintura singular".

Isso porque, visualmente, suas pinturas não continham figuras humanas e os objetos"parecem flutuar nos quadros". "Ela costumava deixar a pincelada aparente nos quadros, o que pode ter sido uma herança que ela carrega de Volpi", analisa Ribeiro.

Nos anos 1970, ela vai a Inglaterra e passa a pintar paisagens. Lá, diz o curador, Koch conheceu o trabalho do pintor inglês David Hockney, conhecido pela importante representação na pop arte.

"Algo de Hockney foi incorporado ao trabalho de Koch, pois suas pinturas passaram a se assemelhar com colagens e ela costumava retratar os espaços de maneira simplificada".

Em 2014, o livro "Lore Koch" —como ela era conhecida— sobre a carreira da artista foi divulgado pela Cosac Naify, que visava suprimir esta lacuna da sua história na arte brasileira.

"Ela passou muitos anos fora do Brasil, o que pode ter afastado Koch do circuito de artes no Brasil", diz Ribeiro.

A artista deixa amigos. Até a publicação desta nota, as informações do velório e enterro não foram divulgadas.