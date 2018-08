Aos 92 anos, morre a artista plástica Eleonore Koch

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista plástica Eleonore Koch morreu aos 92 anos na manhã desta quarta-feira (1º), depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela estava internada desde a semana passada em São Paulo.

Koch foi uma discípula do artista Alfredo Volpi, na década de 1950. Com ele, aprendeu a técnica da têmpera.

Longe do circuito artístico durante anos, o trabalho dessa alemã radicada no Brasil voltou a figurar diante dos olhos do público depois da publicação do livro "Lore Koch", sobre a carreira da artista. A obra lançada há cinco anos visava suprimir uma lacuna da história da arte brasileira.

Neste ano, a mostra "Mínimo Múltiplo Comum", agora em cartaz na Pina Estação, reúne uma série de obras dela.

José Augusto Ribeiro, que organiza a exposição, diz queKoch construiu ao longo da vida uma pintura singular, marcada pela representação de objetos que "parecem flutuar nos quadros". "Ela costumava deixar a pincelada aparente em suas telas, uma herança que ela carregou de Volpi", acrescenta o curador.

Nos anos 1970, ela se mudou para o Reino Unido e passou a pintar paisagens. Lá, conheceu o trabalho do britânico David Hockney, um dos maiores nomes da pintura daquele país, célebre pelo tratamento pop que deu a representações do corpo e de paisagens.

"Algo de Hockney foi incorporado ao trabalho dela, pois as pinturas passaram a se assemelhar às colagens", diz Ribeiro, lembrando uma das técnicas favoritas do britânico.

Eleonore Koch deixa uma sobrinha e amigos. O velório será no Cemitério Israelita no bairro do Butantã, em São Paulo, nesta quinta (2), às 11h.