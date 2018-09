Aos 93 anos, morre o artista plástico e pioneiro do construtivismo Almir Mavignier

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista plástico Almir Mavignier morreu nesta segunda-feira (3), aos 93 anos. Ele tinha um tumor no cérebro.

Um dos pioneiros da arte concreta no Brasil, Mavignier fundou com Nise da Silveira o ateliê de arte terapia no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, nos anos 1940, que mais tarde se tornaria o Museu do Inconsciente.

Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou em 1960, ele se mudou para a Ulm, na Alemanha, para frequentar a Escola de Design. Desde então, ele fixou sua residência lá e morreu em Hamburgo.

Nessa época, suas obras se aproximavam à arte optica e foram expostas na Bienal de Veneza e Documenta de Kassel, em 1964. No ano seguinte, obras de Mavignier compuseram a exposição "Op Art, the responsive Eye", no MoMA de Nova York.

Flavio Cohn, da DAN Galeria que representa o carioca, afirma que Mavignier era muito "rigoroso com o próprio trabalho. Isso é percebido na sua precisão absoluta e clareza na produção e estética no resultado", o galerista o define como "um homem generoso, mas ao mesmo tempo recluso".

Em 2008, Cohn conseguiu convencer "Ele não queria vir pois dizia que seu trabalho não era reconhecido no Brasil e reclamava que as pessoas chamavam ele de alemão", relembra Cohn.

Mavignier deixa o filho, neto e a esposa.