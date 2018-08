Aos 95 anos, morre o artista plástico baiano Mário Cravo Jr.

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Último expoente da geração de artistas plásticos modernistas da Bahia, Mário Cravo Jr. morreu nesta terça-feira (1º) em Salvador, aos 95 anos.

Ele estava internado há dez dias no Hospital Teresa de Lisieux em Salvador com uma pneumonia e faleceu após falência múltipla dos órgãos.

Escultor, pintor e gravador, Cravo Jr. teve uma trajetória de mais de 70 anos nas artes e se consolidou como um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil.

Ao lado de nomes como Carlos Bastos e Genaro de Carvalho, ajudou a impulsionar a arte moderna na Bahia e deixou um legado de pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. Parte importante de suas obras está em praças e parques de Salvador.

Uma de suas obras mais conhecidas é a escultura "Fonte da Rampa do Mercado", de 1970; Construída com fibra de vidro e com 16 metros de altura, a obra fica na praça Cairu, em Salvador, ao lado do Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

Também é de sua autoria o monumento da Cruz Caída, de 1999, erguida junto à Praça da Sé, porta de entrada do Pelourinho. A escultura que representa a memória Igreja da Sé, demolida nos anos 1930 para dar passagem a uma linha de bonde em Salvador.

Cravo Jr. nasceu em abril de 1923, em Salvador. Filho de uma família de comerciantes da cidade de Alagoinhas, norte da Bahia, passou a infância na capital baiana onde morou no bairro da Ribeira, região da Cidade Baixa.

Ele era pai de Mário Cravo Neto fotógrafo, desenhista e escultor baiano, que se notabilizou sobretudo por retratar ritos de regiões afro-brasileiras e morreu em 2009, aos 62 anos.