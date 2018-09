Aos gritos de Bolsonaro, Alckmin é vaiado em evento evangélico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin, foi hostilizado no palco da Expocristã, evento evangélico que ocorre no Anhembi, em São Paulo, nesta quinta-feira (27).

Apesar das vaias, o tucano fez uma fala conciliatória pedindo orações para o país e foi aplaudido ao final.

Candidato a governador de São Paulo, João Doria (PSDB) fez uso de linguajar cristão para se dirigir ao público, com saudações como "a paz de Cristo". "Tenho frequentado cultos há três anos, e frequento porque gosto. Continuem a me convidar como político, ex-político", declarou do palco.

Representando o governador Márcio França (PSB), que tenta reeleição, a primeira-dama Lucia França fez um discurso sobre superação e o poder de Jesus.

O evento foi iniciado com o hino do Brasil e uma oração. Depois das falas políticas, o mestre de cerimônias pediu respeito às diferenças.