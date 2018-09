Apadrinhado por Zezé di Camargo, Raffa Augusto lança DVD e afirma que 'não pode vacilar'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Chegou a hora e agora não posso vacilar", afirma Raffa Augusto, 26, que recentemente lançou seu DVD "É Tudo Nosso" após ser apadrinhado pelo cantor Zezé di Camargo. Foram 15 anos até chegar lá. Nascido no bairro de Ibirapuera, ele afirma que o início da carreira foi como a de muitos outros artistas, tocando em bares, pizzarias e churrascarias, no caso dele, da região metropolitana de São Paulo.

O músico conta que há apenas dois anos é que as coisas começaram a mudar, e se aceleraram depois de uma parceria com o cantor Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, no qual cantaram juntos a música "Me Ame Mais", lançada em março deste ano no YouTube -até agora, o vídeo tem mais de 5 milhões de visualizações.

Raffa afiram que Zezé é seu padrinho, pois foi depois do dueto que passou a ter seu trabalho mais reconhecido e, logo na sequência, gravou seu primeiro DVD "É tudo Nosso", no Adega 33, em Guarulhos (SP).

"Tem oportunidades que chegam e não podemos deixar passar. E foi isso o que aconteceu com o dueto com Zezé. É o primeiro trabalho com um padrinho desse porte. Nunca tinha conseguido fazer uma parceira. Quando ele escutou a música, a minha voz, ele se identificou. É um marco na minha vida. É surreal, algo inesquecível."

Raffa rememora seu nascimento e o início da carreira, ainda na adolescência. "Quando nasci, não foi um berro, foi no tom, nasci cantando", brinca o cantor, ao dizer que início na música foi aos 11 anos no casamento da irmã, Marceli.

Foi ali, na frente da família, que Raffa soltou a voz e demonstrou sua paixão por cantar. "Meus pais me colocaram em escola de música, onde aprendi a tocar violão, fiz aula de canto. Foram vários anos de estudo com apoio da minha família."

Dois anos depois, o artista se apresentou em festivais musicais e em programas de televisão até que, em 2015, ele ganhou destaque na região do Alto Tietê, nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Arujá. "Tive ótimos resultados nos festivais em que participei. No início cantava músicas mais românticas, mas de oito anos para cá, o sertanejo entrou na minha vida com muita força".

Raffa Augusto começou a atrair cada vez mais admiradores para seus shows na região metropolitana, mas o ingresso na cidade de São Paulo foi apenas nos últimos dois anos. "As casas de show foram abraçando o projeto, o público foi aumentando até chegar a São Paulo. Foi muito difícil entrar em São Paulo porque é um meio muito competitivo, mas foi aqui que consegui chamar a atenção de alguma forma dos investidores."

O músico lembra que fazia, em média, de 12 a 15 shows mensais, até a gravação de seu DVD, quando resolveu parar para traçar um novo planejamento para sua carreira. Em agosto passado, o músico lançou seu DVD e está retomando a sua agenda de shows, agora já com uma média de 18. "Tivemos que suspender a agenda, pois depois da gravação do DVD tudo mudou. As coisas começaram a acontecer. Ficamos dentro do estúdio fazendo novo show."

Além de Zezé di Camargo, o músico ainda fez parcerias com a dupla Thaeme e Thiago, Villa Baggage, Solange Almeida e Mano Valter. Com esse último, Raffa gravou "Reserva a Mesa", nova música de trabalho lançada na última sexta (14).

Essa é uma das apostas do músico para que o leve a participar do Só Toca Top, programa dos rankings musicais exibido nas tardes de sábado da Globo. "Sempre assisto ao programa. Sonho muito em participar. Até brinquei com Mano Valter quando ele foi ao programa: 'Me leva'", revela o cantor.

O artista afirma que tudo o que ele imaginou está acontecendo e espera retribuir e ajudar a realizar os sonhos das pessoas que o apoiaram. "A maior meta hoje é ajudar a quem me ajudou. Quando atingir esse patamar certamente vou atrás, bater na porta, e retribuir."

Raffa Augusto revela que ainda há muito a trilhar, mas que sua hora chegou e não pode vacilar. "Acho que a maior pressão é comigo mesmo. Chegou a hora e agora não posso vacilar. Estou focado 100% e esse é o momento que tanto esperei e que tanto lutei. É a hora de mostrar ao Brasil um pouco da minha música e conquistar as pessoas. O nosso show é para unir as pessoas."