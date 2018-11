Apartamento 03 apresenta alfaiataria mais leve e orgânica em tons vibrantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O medo de cores sempre foi algo que assombrou Luiz Claudio, da Apartamento 03. O mineiro, afeito à tons escuros, recebeu o pedido das clientes por mais tons vibrantes. "Falar desse medo é minha maneira de falar de tudo que estamos sentindo nesse momento", comenta o estilista sobre o clima de polarização política.

Na coleção apresentada no quinto dia de SPFW, os tons de preto abriam o desfile com macacões largos e com bordados geométricos, além de plissados aplicados à cintura e recortes embaixo dos seios. O branco começa a invadir as peças, primeiro em pequenos detalhes, depois em looks bicolores.

As cores começam a aparecer em looks monocromáticos, até evoluir em peças com degradês de rosa e azul e verde e vermelho.

Tops são sobrepostos a blazers e shortinhos de ciclista pintados de azul ou vermelho. As franjas, outro elemento de estilo que tira a seriedade do guarda-roupa masculino em que Luiz Claudio se inspira, são longas e acompanham o movimento de vestidos fluidos.

A alfaiataria, especialidade da marca, apareceu mais leve e orgânica em calças amplas combinadas a vestidos.

Outro ponto alto fica para a diversidade de mulheres negras escolhidas para desfilar na Apartamento 03. "Esse era o momento certo para ter um casting de resistência. Elas me representam na passarela, estão falando de mim e da minha história", conta o estilista nos bastidores.

No fim do desfile, estampas em tons primários de amarelo, vermelho, azul e preto coloriram looks de tela. Os babados bordados remetiam a pétalas de flores. "Em momentos difíceis, quis trazer a esperança falando de flores", finaliza.