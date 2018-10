Apartamento 03 responde à polarização política com peças de tons vivos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estilista Luiz Cláudio sempre teve medo de cores. As coleções da Apartamento 03 são, em sua maioria, um mix de preto e branco, com cores pontuais.

Porém, em seu verão, que será apresentado nesta quinta-feira (25) na São Paulo Fashion Week, o mineiro mergulha no arco-íris para apresentar uma coleção colorida, diferente do que se vê na passarela da marca.

Se antes o seu jardim de flores era só um agrado à sua clientela fiel, depois do acirramento da polarização política no Brasil, a história do desfile da Apartamento 03 virou outra.

"Sou uma pessoa muito sensível e comecei a ouvir e ver meus amigos com medo, acuados", afirma Luiz Cláudio.

"Respondi ao medo da única forma que consigo, que é na passarela."

O desfile começa com uma sequência de looks pretos, mas os modelos logo vão sendo invadidos por detalhes em branco e cores pontuais, até se transformarem em um arco-íris de tons vivos, cores pastel e estampas vibrantes em alto-relevo.

Nas formas, o estilista suaviza a alfaiataria, característica da marca, para criar silhuetas mais orgânicas e femininas, sem rigidez.

Luiz Cláudio encarou a insegurança que tinha com as cores fortes assim como encara o momento atual do país. "Está todo mundo com receio. E o que nos resta? Nos resta fazer poesia."