Apartamento de Tatiane Spitzner passa por perícia a pedido da família

Redação Bem Paraná

O apartamento onde morava Tatiane Spitzner, morta ao cair do quarto andar do prédio onde morava como o marido, Luiz Felipe Manvailer, passa por uma perícia particular nesta quarta-feira, 15. A perícia começou pela parte de fora do edifício e pelo hall. A expectativa é a de que o apartamento do casal seja periciado no começo da tarde, com o acompanhamento de uma autoridade policial.

Tatiane foi encontrada morta em 22 de julho. Luis Felipe está preso, acusado de matar a mulher. Câmeras de segurança do prédio mostram ele agredindo a mulherpor mais de 20 minutos antes da queda.

A perícia foi autorizada na segunda-feira (13), pela juíza Paola Gonçalves Mancini. A Justiça também autoriou que a família da advogada retire pertences dela do local, "desde que mantidos todos os móveis e pertences da sala e sacada, onde supostamente ocorreram os fatos".