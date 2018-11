Apartamentos da USP amanhecem com suásticas pichadas nas portas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco apartamentos do bloco A conjunto de residência estudantil da USP, conhecido como CRUSP, amanheceram nesta quarta-feira (17) com suásticas pichadas nas portas.

A reportagem conversou com moradores de dois apartamentos e eles disseram não suspeitar de quem foi o responsável pelas pichações.

Os estudantes afirmam que procuraram o Serviço de Assistência Estudantil e informaram a segurança, mas não tiveram nenhuma resposta. A universidade ainda não se pronunciou.

Os alunos afirmam estar assustados com as pichações e os dois apartamentos que a reportagem visitou também amanheceram com a fechadura com sinais de avariação.

Os apartamentos hostilizados estavam perto das escadas no terceiro, no quarto e no quinto andar do prédio. Em um deles, além da suástica, havia a inscrição: "Volta p/ Bolívia".

Estudantes também relatam que, nos últimos dias, um banheiro masculino da Faculdade de Educação -tradicionalmente conhecida como ponto de encontro da comunidade LGBT do campus- foi pichado com a frase: "Vai começar a matança bolsonarista".