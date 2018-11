Apesar de nudes, Kim Kardashian diz que não se sente confortável ao falar sobre sexo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite americana Kim Kardashian, 37, afirmou em entrevista recente à revista "Richardson Magazine", para a qual posou nua na capa, que não se sente confortável ao falar sobre sexo.

A celebridade, contudo, parece se sentir bastante à vontade com a própria nudez.

Afinal, Kardashian deu origem ao termo "quebrar a internet", quando posou nua para a capa da "Paper Magazine", em 2014.

De lá para cá, não foram poucas as vezes nas quais a socialite ameaçou repetir a dose. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, onde é uma das protagonistas do reality "Keeping Up With the Kardashians", Kim é uma das celebridades mais bem pagas do mundo no Instagram, onde seus nudes costumam causar furor.

Apesar de ter declarado recentemente que não gosta de ter bumbum grande, o mundo parece discordar frontalmente da opinião da celebridade.