Aplicativo ajudar a encontrar os pets que fugiram de casa

Quem mora em casa e tem um bichinho passa por uma preocupação constante: a de o animal fugir em busca de comida, diversão e companhia de outros animais. A solução pode estar no aplicativo Petworking. O aplicativo é simples de utilizar: os donos criam perfis dos seus animais com informações detalhadas das suas características físicas e comportamentais. Assim, em caso de perda ou sumiço, a comunidade Petworking, numa ação em rede, ajuda a encontrar os bichinhos desaparecidos.

Outro benefício do app, é que a plataforma faz uma ponte entre quem tem um bichinho para doar e quem quer adotar. O aplicativo também indica pet shops, clínicas 24h, adestradores e hotéis parceiros localizados perto do usuário, tudo para facilitar a vida de quem ama e cuida do seu bichinho. Serviço: www.petworking.com.br; Instagram: @petworkingbrasil;Facebook: facebook.com/petworkingbrasil,Baixar no Google Play (Android): Petworking; Baixar na Aplle Store (IOS): Petworking.

Sgenmue 3 tem lançamento adiado

O game de aventura Shenmue 3 teve o lançamento adiado para 2019, anunciu a distribuidora Deep Silver, que embarcou no projeto após a campanha no Kickstarter. O jogo anteriormente estava previsto para o segundo semestre de 2018, mas os estúdios Neilo e Ys Net resolveram dar um tempo maior para trazer a público o novo lançamento. “O tempo extra será usado para polir ainda mais a qualidade do game, até os altos padrões que ele merece, e lançar o produto no melhor prazo possível”, diz o comunicado oficial.

Bizarrices

Mario sem bigode?

Uma imagem do personagem Mario, um dos ícones mais conhecidos no mundo dos games, provocou muita discussão na internet. Conhecido pelo bigode e sombrancelhas marcadas, a foto mostra o personagem depilado. A postagem foi compartilhada pelo microblog Twitter. Bastou para que a maioria dos fãs publicassem mensagens de reprovação. E vc o que acha?