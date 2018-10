Aplicativo de corridas vai dar desconto na hora da eleição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo 99 dará desconto de 50% no valor cobrado pelas corridas feitas durante o horário da eleição no domingo.

A companhia diz que a iniciativa incentiva eleitores a comparecerem às urnas, além de divulgar os serviços da empresa.

Cada pessoa pode usar o benefício até duas vezes no dia. A redução no preço das viagens é limitada em até R$ 20 em cada uma delas.

A ação promocional vale para chamadas feitas na modalidade Pop (de carros particulares) nas capitais brasileiras. O benefício estará disponível das 7h às 17h.

É preciso fazer o pagamento a partir de cartão ou PayPal.

Para ter o benefício o eleitor deve inserir o código 99democracia em seu aplicativo. O desconto é inicialmente válido para os primeiros 10 mil usuários.

Consultadas, as principais concorrentes da 99, Uber, Cabify e Easy, não confirmaram se fariam ações promocionais no dia da votação.

A iniciativa vem dias depois de o Burger King colocar a votação em ação publicitária em uma campanha contra o voto em branco para presidente.

No vídeo, produzido pela agência David, pessoas explicam por que pretendem votar em branco nas eleições -a empresa afirma que são depoimentos reais, gravados em São Paulo na semana passada.

Essas pessoas recebem, então, um hambúrguer feito apenas de pão, cebola e maionese. O sanduíche vem embrulhado em um papel com o slogan da ação, que diz "quando alguém escolhe no seu lugar não dá para reclamar do resultado".