Aplicativo de entrega cobra R$ 0,01 em ação relâmpago. Veja como

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Que tal utilizar o principal delivery de Curitiba e pagar apenas R$ 0,01 de entrega? Isso é possível na ação relâmpago promovida pelo James Delivery, aplicativo que oferece um serviço personalizado de entregas na capital paranaense. A promoção está disponível para todos os serviços disponíveis no aplicativo.

Para aproveitar a taxa simbólica de R$ 0,01, basta baixar o James Delivery, disponível nas plataformas Android e iOS, e consumir produtos em vários estabelecimentos, entre eles: Au-Au, Veg e Lev, Caruso Empadas, Izakaya Kabuki, Nanu Poke, Missal Shawarma, Nayme Culinária Árabe, Ken Taki, D’Vicz, Mc Donalds, Croasonho.

Entregas sustentáveis

Além do melhor preço do mercado e da parceria com os principais empreendimentos comerciais da capital paranaense, outro grande diferencial do James Delivery fica por conta das entregas ecologicamente responsáveis. 50% da frota da startup, que conta com 1.200 entregadores em Curitiba, é formada por bicicletas, característica que contribui para a diminuição da emissão de componentes poluentes na atmosfera, além de facilitar a mobilidade.

Para conhecer um pouco mais sobre o James Delivery, acesse o site www.jamesdelivery.com.br.