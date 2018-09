Aplicativo de transporte começa a testar câmera de vídeo em carros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de transporte 99 iniciou nesta terça-feira testes com câmeras de monitoramento em dez veículos que trafegam na cidade de São Paulo.

A empresa pretende com a ação aumentar a sensação de segurança dos passageiros e motoristas. O equipamento pode verificar situações de risco e identificar quem comete infrações.

A 99 é controlada pela empresa chinesa DiDi Chuxing. Em maio, na China, uma comissária de bordo de 21 anos foi estuprada e morta por um motorista de outro aplicativo da empresa. Depois do caso, foi decidido aplicar medidas de segurança nos serviços de transporte do grupo.

Após a fase de testes, que não teve a duração informada, as câmeras devem ser instaladas em grande parte da frota. De acordo com a 99, a câmera será diretamente conectada a uma central de segurança da empresa e fornecerá imagens em tempo real. O aplicativo promete garantir a confidencialidade das imagens obtidas.

Nos carros com as câmeras, serão colocados adesivos informando sobre o equipamento. A empresa quer, no futuro, incluir lentes com visão noturna e ângulos maiores. A 99 não informou se os motoristas terão de arcar com os custos das câmeras colocadas nos veículos.