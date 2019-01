Aplicativo de transporte revela os lugares mais procurados nas férias em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

A 99, empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing, realizou um levantamento para conhecer os destinos prediletos dos curitibanos durante as férias. A lista de endereços mais procurados pelos usuários do app é liderada por parques e lugares ao ar livre, e conta, também, com bares e pontos turísticos famosos da capital paranaense.

A análise dos dados coletados demonstrou que cinco entre os dez destinos mais procurados no app são espaços ao ar livre: a Praça Rui Barbosa, um dos principais pontos de encontro e partida na cidade, o Largo da Ordem, a Ópera de Arame, o Parque Barigui e o Museu Oscar Niemeyer, ponto de encontro cultural e social da cidade, que promove atrações culturais esporádicas, além de exposições artísticas. O Mercado Municipal, frequentado por amantes da gastronomia, também aparece muito bem posicionado no ranking.

A rota de diversão durante as férias também inclui casas noturnas e bares da capital paranaense. É o caso da tradicional Shed, que ocupa a quarta posição do ranking, seguida pelo Santa Marta Bar, na quinta colocação. O Mercado Sal, vila gastronômica inaugurada em 2018, que reúne mais de 40 bares e restaurantes em um lugar só, aparece em décimo lugar, encerrando o TOP 10.

A equipe de Políticas Públicas e Pesquisas da 99 utilizou os dados de corridas da categoria 99Pop (carros particulares) realizadas durante todo o mês de dezembro para o levantamento. Para identificar os endereços mais comuns, foram verificados inicialmente os pontos de maior concentração de corridas. Em cada um destes pontos de maior concentração, verificou-se qual o principal destino colocado no próprio app dos passageiros, chegando a uma lista de nomes de lugares mais visitados. A lista desconsidera terminais rodoviários, aeroportos, hospitais, universidades e shopping centers.

Confira abaixo a lista completa:

TOP 10 – Férias em Curitiba

1º Praça Rui Barbosa

2º Largo da Ordem

3º Mercado Municipal

4º Shed Bar

5º Santa Marta Bar

6º Museu Oscar Niemeyer

7º Ópera de Arame

8º VU Bar

9º Parque Barigui

10º Mercado Sal