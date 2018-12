Aplicativo detecta anemia com fotografia das unhas de paciente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cientistas desenvolveram um aplicativo para smartphones que consegue, apenas com uma fotografia das unhas, detectar os níveis de hemoglobina no sangue de uma pessoa. Com isso, é possível diagnosticar anemias sem a necessidade de exames de sangue.

A ideia do aplicativo surgiu por causa de problemas de saúde de um dos pesquisadores envolvidos. Rob Mannino sofre com beta-talassemia, doença que pode levar a quadros anêmicos.

"O tratamento para a minha doença requer transfusões mensais de sangue", diz Mannino. "Os médicos fariam mais testes dos meus níveis de hemoglobina se pudessem, mas é complicado ir ao hospital, entre as transfusões, para um exame de sangue. Ao invés disso, meus médicos estimam quando eu vou precisar da transfusão."

"Com as fotos tiradas antes e depois das transfusões, conforme os níveis de hemoglobina estavam mudando, ele conseguiu refinar constantemente a tecnologia", diz Wilbur Lam, da Universidade Emory, nos EUA. "Ele foi seu próprio e perfeito objeto inicial de estudos."

Com precisão semelhante à de métodos tradicionais, o aplicativo -que deve ser liberado comercialmente em 2019- não deverá ser usado para diagnóstico inicial, dizem os pesquisadores, mas apenas para acompanhamento dos pacientes. O estudo foi publicado na revista Nature Communications.