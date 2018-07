Aplicativo promove e incentiva a doação de sangue

Da Redação Bem Paraná

Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em Curitiba, os números de doadores têm crescido. Segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), mais de 35.600 doações foram realizadas em 2017. Para promover ainda mais as doações, o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) desenvolveu o aplicativo Hemogram, que permite ao usuário acompanhar as demandas existentes e ser avisado das próximas datas de doação.

“Na maioria das vezes, a falta de conhecimento é o principal fator que impede a população de doar mais sangue. Vimos a necessidade de desenvolver uma ferramenta tecnológica de fácil acesso e que motive a população a realizar um ato do bem”, explica a gestora de atendimento do ICI e responsável pelo Hemogram, Gabrielle Pinheiro.

Disponível em Android, o app também faz o compartilhamento dos pedidos de doações via Facebook. “É uma ferramenta colaborativa, que incentiva a doação de sangue e engaja a população”, complementa Gabrielle. Quando o aplicativo é instalado, o usuário informa o tipo sanguíneo e fica sabendo qual banco de sangue necessita de doação.

O ICI também disponibiliza um painel em plataforma web, que é utilizado pelo Hemepar. Por meio do sistema, o centro pode cadastrar os pedidos de doação de sangue, os quais são divulgados para os usuários do Hemogram de forma imediata.

Desde 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu 14 de junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue. A iniciativa surgiu para conscientizar e homenagear os voluntários pela ação. Apesar de o Brasil estar dentro do parâmetro considerado como mínimo (pelo menos 1% da população deve ser doadora, e 1,8% dos brasileiros se enquadram nessa situação), o caminho até a meta estipulada pela organização ainda é longo: chegar aos 3%, patamar ultrapassado por países como Japão e Estados Unidos, que já alcançaram os 4%.