Apoiado por família Bolsonaro, ex-juiz vê chances de ir ao 2º turno no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Embalado pelo crescimento recente nas pesquisas, o ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) votou neste domingo (7) apostando em uma vaga no segundo turno na disputa pelo governo do Rio de Janeiro.

Com apoio da família Bolsonaro, Witzel empatou com o senador Romário (Podemos) em segundo lugar nas pesquisas.

"Estamos confiantes na ida para o segundo turno", afirmou o candidato do PSC, após votar em um clube na zona norte do Rio. "Nós já estávamos percebendo o calor humano, o carinho. O resultado da pesquisa refletiu os anseios do povo do estado do Rio."

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada no sábado (6), Romário e Witzel têm 17% dos votos válidos e disputam vaga no segundo turno contra o ex-prefeito da capital do estado Eduardo Paes (DEM), que tem 23%.

A campanha de Witzel vem reforçando o discurso da renovação política no estado. Embora seu partido integre a chapa partido do candidato à presidência Álvaro Dias (Podemos), ele já declarou voto em Jair Bolsonaro (PSL) e vem fazendo campanha ao lado do candidato ao Senado pelo Rio Flávio Bolsonaro (PSL).