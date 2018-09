Apoiador de Bolsonaro usa slogan de Trump em ato da campanha #EleNão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco antes dos discursos do ato no largo da Batata iniciarem, Rafael Oliveira, 35 anos, pisou em cartazes que mulheres escreviam no chão ao lado do trio elétrico e abriu um cartaz com as hashtags "#Ele sim #Ele sempre". No verso, estava escrito "não acredite na TV manipuladora".

Depois de ter o cartaz rasgado por um manifestante, Rafael fez o gesto de armas com as mãos. Sob vaias, ele foi conduzido para fora da movimentação por militantes de outros partidos.

Enquanto saía, Rafael repetia "não acredite na mídia" e "Bolsonaro, make Brazil great again", em referência a slogan usado pelo presidente americano Donald Trump durante sua campanha, "make America great again".

Rafael diz querer votar em Bolsonaro para presidente há quatro anos, desde que começou a acompanhar a carreira do deputado. Para ele, a mídia tenta difamar Bolsonaro, que "só quer o bem das pessoas".