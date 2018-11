Apoiadores de Bolsonaro e PT batem boca em Minas Gerais

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) e de Fernando Haddad (PT) bateram boca e trocaram provocações durante caminhada do petista em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5).

Quando o ato passava diante de uma loja, uma mulher começou a gritar "É Bolsonaro!". Os militantes petistas reagiram gritando e cantando "bate panela, pode bater, quem tira o povo da miséria é o PT".

As provocações continuaram dos dois lados.

Uma defensora do PT pedia na porta da loja que seus aliados passassem direto. Um deles, no entanto, foi em direção ao ponto comercial de maneira mais brusca, aumentando a tensão.

Ao longo do trajeto, outros apoiadores de Bolsonaro provocaram os petistas gritando o nome do candidato e fazendo armas com as mãos.

Também houve críticas ao governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição e aparece em segundo lugar nas pesquisas.

Haddad esteve acompanhado também de sua candidata a vice, Manuela Dávila, e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), candidata ao Senado por Minas Gerais.