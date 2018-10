Após 1 ano e 4 meses, fã de Neymar consegue ter encontro com seu ídolo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de mais de um ano de tentativas, finalmente o jovem australiano Rudy Schnepf, 9, conseguiu realizar o seu maior sonho: conhecer o ídolo dos gramados, Neymar. O tão desejado encontro aconteceu em Paris, na França, depois do jogo entre PSG e Lyon, pela Ligue 1, cujo placar terminou 5 a 0 para os donos da casa no último domingo (7). O pequeno fã viu do estádio um gol do craque brasileiro.

A saga de Rudy para conhecer Neymar começou no ano passado e ganhou destaque na imprensa e no Twitter. A primeira tentativa aconteceu em junho de 2017, quando ele e sua família compraram ingressos para assistir ao amistoso entre Brasil e Argentina em Melbourne, na Austrália, terra do pequeno fã.

Porém, naquele jogo, o atacante da seleção acabou poupado pelo treinador Tite e nem jogou. Frustrado, mas ainda com esperanças, o jovem adquiriu os ingressos para acompanhar um jogo do Barcelona na Espanha. Só que o bilhete havia sido comprado com três meses de antecedência, e Neymar já não jogava mais pelo clube.

Eles também acabaram nem podendo entrar no estádio da equipe por causa de manifestações a favor da independência da Catalunha que estavam acontecendo na cidade. Foi nessa época que a mãe do jovem resolveu publicar um desabafo sobre a vontade de o menino se aproximar do ídolo. A história acabou viralizando.

Com isso, o PSG fez o convite para o garoto ir ver, em abril de 2018, Neymar jogar no estádio. Mas, por incrível que pareça, Rudy de novo saiu frustrado, já que, dois meses antes, o atleta sofreu uma lesão e voltou ao Brasil para fazer uma cirurgia para curar uma fissura no metatarso do pé direito, às vésperas da Copa do Mundo.

Depois de tanto tempo tentando, agora sim, Rudy conseguiu o tão sonhado encontro depois da partida do último domingo (7). Neymar afirmou que soube de toda a história do garoto e, para ele, esse encontro tinha um valor especial por ser uma criança.

"Contente de receber o carinho e o amor, então, procuro dar atenção. Espero que ele tenha gostado", afirmou o jogador após encher o pequeno de abraços e ver de perto a amizade formada rapidamente entre ele e seu filho, Davi Lucca, 7, que bateu uma bola com o novo amigo.