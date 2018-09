Após 20 anos, Zezé e Luciano retomam projeto Amigos com show em Goiânia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois filhos de Francisco, Zezé Di Camargo e Luciano, dividiram o palco no último sábado (22) com outros grandes nomes da música sertaneja. Chitãozinho e Xororó, Leonardo (irmão do já falecido Leandro), Bruno e Marrone, Eduardo Costa e Edson e Hudson estiveram juntos no show "Histórias", em Goiânia, como um retorno do projeto "Amigos", que teve sua última edição há 20 anos.

No Estádio Serra Dourada, o público pôde ouvir 1h30 de show de cada artista, sendo que durante a apresentação de Zezé Di Camargo e Luciano, os demais cantores subiram ao palco para relembrarem clássicos do sertanejo juntos.

"Voltar depois de tantos anos foi incrível", contou Luciano. "Se apresentar ao lado dessas pessoas foi realmente muito bom. O estádio era onde eu sonhava um dia cantar e tocar."

No repertório do show estavam clássicos como "É o Amor", "No Dia Em Que Eu Saí de Casa", "Pão de Mel" e "Você Vai Ver", da coletânea de sucessos sertanejos. Junto, as duplas também cantaram "Saudade de Minha Terra".

"Essas músicas têm uma importância muito grande para a geração que já viveu e para a turma de hoje. Porque essa turma de hoje, que esta chegando, também escuta Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano... A gente sabe que há uma responsabilidade", afirmou Luciano.

Sobre os colegas de palco, Luciano reforçou elogios. "O Léo, aonde chega traz um sorriso. Estar com ele é saber que vai estar em companhia da alegria", comentou.

Sobre a amizade com Chitãozinho e Chororó, Luciano disse que também se trata de uma relação de fã para ídolo. "Há uma confusão de sentimentos, de fã que está cantando, de orgulho de estar no mesmo palco, de artista para artista."

O projeto Amigos aconteceu entre 1995 e 1998 e resultou em quatro discos, nos quais as duplas cantavam sucessos umas das outras. Por enquanto, não há previsão para um novo show.