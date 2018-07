Após 36º título, Daniel Alves diz que inspirar outras pessoas é seu legado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último sábado (31), Daniel Alves conquistou o 36º título da carreira na vitória do PSG contra o Monaco, por 3 a 0, em Bordeuax, pela Copa da Liga Francesa. O lateral direito tornou-se o segundo jogador mais vencedor da história. Em sua conta no Instagram, o jogador fez questão de ressaltar a importância dos pais e seu legado de vida: "inspirar pessoas". "Os prêmios mais importantes que tenho estão aqui nessa foto. Obrigado por vosso esforço e por vossa dedicação, porque graças a eles, eu sigo na batalha. Graças a eles, eu supero todas as dificuldades. Graças a eles eu continuo lutando para inspirar outros nordestinos, outros brasileiros e outros humildes sonhadores. Tenho certeza que ser uma inspiração para outras pessoas é o meu legado nessa vida," escreveu o jogador. Na foto, o lateral direito aparece ao lado dos pais e também da taça da competição. Hoje no PSG e titular da posição na Seleção Brasileira do técnico Tite, Daniel Alves começou no Bahia. Depois, teve passagens pelo Sevilla, Barcelona e Juventus.