Após abandonar prefeitura, Doria é mais votado em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB) garantiu vaga no segundo turno da eleição para o Governo de São Paulo. Com 31,8% dos votos no estado, teve percentual menor entre eleitores da cidade que governou até abril. Os valores correspondem a 99% de urnas apuradas.

Doria irá disputar o segundo turno com o atual governador Márcio França (PSB), que recebeu 21,5%.

Apesar do alto índice de rejeição entre paulistanos após deixar a prefeitura para concorrer ao governo, Doria foi o primeiro colocado na cidade, com 26,3% -França, em segundo, teve 22,2%. À época, em abril, pesquisa do Datafolha indicou que 47% dos moradores da capital consideravam a administração ruim ou péssima e dois entre três desaprovavam a saída do cargo para disputar o governo. O tucano foi eleito para a prefeitura em primeiro turno, em 2016, com 53,29% dos votos.

Márcio França assumiu o governo paulista com a saída de Geraldo Alckmin (PSDB), que disputou a eleição para a Presidência da República. O candidato do PSB foi o mais votado no litoral paulista. Em São Vicente, onde foi prefeito duas vezes, recebeu 63,5% dos votos. Na cidade da Baixada Santista, o candidato tucano aparece em segundo, com 12,9%.

Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado, teve votação apertada entre Doria (26,8%) e França (26,7%). Em Campinas, Doria teve 31,7% e Skaf ficou em segundo, com 19,1%. No Vale do Paraíba, reduto tucano, Doria recebeu 39% dos votos em São José dos Campos e Taubaté.