Após acordo, mineradoras vão indenizar 3 mil famílias por Mariana

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de Minas Gerais fechou um acordo na última terça (2) com as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton para indenizar cerca de 3.000 famílias vítimas do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (a 85 km de Belo Horizonte), há quase três anos.

O desastre com o reservatório operado pela Samarco em novembro de 2015 matou 19 pessoas e espalhou rejeito de minério de ferro por 650 km de rios, até chegar na foz do rio Doce e ao mar, no Espírito Santo.

O acordo encerra uma ação civil pública e uma ação cautelar, mas dá direito à Promotoria de ingressar com novos processos caso seja necessário. O termo foi homologado pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mariana.

O acerto prevê reparação por danos morais e materiais e individualização dos valores a serem pagos. Os dados coletados no cadastro dos atingidos serão usados para determinar os danos que cada um sofreu.

A passagem da lama destruiu casas e vilarejos, contaminou fontes de abastecimento de água de cidades pequenas e grandes, como Governador Valadares (MG) e, além dos danos ambientais, causou transtornos à atividade pesqueira ao longo da bacia do rio Doce e no litoral do Espírito Santo.

A partir da entrega dos cadastros, a Fundação Renova, criada pelas mineradoras para reparar o desastre, terá três meses para apresentar as propostas de indenização. Depois, há um prazo de um ano para negociações.

Caso o atingido não concorde com a indenização proposta, poderá acionar a Justiça para pedir o valor que considera adequado. Nesses casos, o acordo assegura a inversão do ônus da prova para garantir os direitos da parte mais vulnerável.

O acordo ainda ampliou o prazo de prescrição dos direitos dos atingidos, que venceria no próximo dia 5, quando o desastre completa três anos. Agora, eles terão mais três anos para entrar em acordo com as empresas ou acionar a Justiça.

Participaram da formulação do acordo representantes dos atingidos, a assistência técnica coordenada pela Cáritas e a Defensoria Pública de Minas Gerais.

Para pagar as indenizações, a Samarco poderá utilizar os R$ 300 milhões bloqueados pela Justiça.

Em junho deste ano, as mineradoras haviam assinado acordo com o Ministério Público Federal e diversos órgãos públicos para que os atingidos pelo desastre pudessem participar das decisões sobre os programas de recuperação da Fundação Renova.

O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) estabelece que os atingidos façam parte diretamente das instâncias que negociam, consultam e validam as ações da Renova, além de integrarem os próprios conselhos da fundação. Eles terão ajuda de assessorias técnicas independentes, mas pagas pela Renova.

As mineradoras também devem pagar pelo serviço de fiscalizar a Renova feito pelos órgão públicos.