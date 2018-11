Após adotar cabelo curto, Deborah Secco fala em mudar estilo de se vestir: 'Um novo jeito de ser'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de adotar o cabelo estilo "joãozinho", a atriz Deborah Secco, 39, disse nesta segunda-feira (22), que está repensando também o seu estilo de vestir. "Estou em um momento de me desapegar do que era e construir um novo jeito de ser", afirmou ela.

A artista fez a afirmação durante o segundo dia da São Paulo Fashion Week, onde desfilou para a marca Torinno. Ela falou que está cansada das roupas e acessórios que usa e lembrou que uma de suas grandes referências de moda era a atriz e modelo Betty Lago (1955-2015).

"Eu era muito nova quando a conheci e ela é uma das mulheres que mais me inspirou. Ela falava muito da moda como apresentação, de como as pessoas te conhecem pela forma que você se apresenta", disse ao revelar que Betty lhe deu sua primeira peça da joalheira Tiffany: um bracelete em prata. "Guardo tudo o que aprendi com ela."

A grande transformação do cabelo de Deborah aconteceu por conta de sua personagem, Karola, em "Segundo Sol" (Globo). O corte radical, que levou a atriz a adotar o novo estilo, aconteceu diante das câmeras no capítulo que foi ao ar no último sábado (20), e acabou inspirado na modelo Stefanie Medeiros.

"Quando eu soube que teria de cortar o cabelo para a novela, me deparei com uma foto dela [Medeiros] no Instagram e fiquei fascinada. Eu falei: eu quero o cabelo dessa menina". A atriz também disse que fez a cena do corte muito eufórica, mas muito feliz por ter a oportunidade de fazer essa transformação na frente do público.

"A Karola é uma das personagens mais difíceis que eu já fiz, ela é muito diferente de mim. Ela é muito dramática, exagerada, histérica. Já eu sou minimalista, nunca grito, sou extremamente banana, meiga. Então, ela exige de mim um esforço muito grande. Falo que estou muito cansada fisicamente, emocionalmente, mas muito feliz."