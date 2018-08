Após afirmar que ficaria com MC Livinho, Cleo lança clipe em que aparece nua em banheira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo (ex-Pires), 35, revelou nesta quarta-feira (29) que ficaria com famosos, em especial o cantor de funk MC Livinho. Em entrevista a Matheus Mazzafera, a cantora afirmou que até convidaria o cantor para sua casa, mas tudo dependeria da relação que desenvolvessem.

"Essa visita dependeria de eu achar ele legal ou não. A pessoa vai vir na minha casa se tiver alguma química, não adianta só achar ele gato."

Na última quinta-feira (30), Cleo também lançou o clipe "Trapped", uma das quatro faixas do novo EP, "Melhor Que Eu", o segundo desde que ela entrou para o cenário da música.

No clipe, dirigido e roteirizado por Cleo, ela aparece nua e mergulhada em uma água vermelha. "Eu queria deixar a luz do sol entrar, mas não consigo me levantar sobre os meus pés", diz um dos trechos da música.

Cleo lançou seu primeiro EP, "Jungle Kid" (com cinco músicas), no incício do ano. Aos 35 anos, ela afirma que sempre teve vontade de apostar na música, mas que faltava coragem. Ela também tem investido em canções tanto em português quanto em inglês, como foi com "Trapped".

Na TV, ela interpreta Betina, uma mulher forte e que briga por seu marido na trama da novela "O Tempo Não Para."