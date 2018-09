Após alta de mais de 1% durante o pregão, dólar termina em queda a R$ 4,0830

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar fechou esta terça-feira (25) em leve queda após uma sessão turbulenta que refletiu a reação do mercado aos números da pesquisa Ibope divulgada na véspera. A Bolsa brasileira também inverteu o sinal —começou o dia em queda, mas fechou em alta.

A moeda americana terminou o dia em baixa de 0,12%, a R$ 4,0830. Durante o dia, chegou a máxima de R$ 4,1430, enquanto o mercado financeiro assimilava o avanço de Fernando Haddad (PT) nas intenções de voto (de 19% para 22%), ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro (PSL) permaneceu na liderança, mas estável (28%).

A pesquisa Ibope, registrada sob o número BR-06630/2018, também mostrou na segunda (24) pela primeira vez Haddad à frente de Bolsonaro no segundo turno, com 43% a 37% da preferência dos eleitores. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

O levantamento, contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, ouviu 2.506 eleitores nos dias 22 e 23 de setembro em 178 cidades brasileiras. O nível de confiança é de 95%.

O mercado financeiro vinha abraçando a candidatura de Bolsonaro após ter aceitado que Geraldo Alckmin (PSDB) não conseguiria alavancar sua intenção de votos. O tucano era o preferido dos investidores por abraçar as reformas que consideram necessárias para o equilíbrio das contas públicas.

Houve dificuldades entre os economistas de explicar por que o mercado mudou de direção durante o dia.

"Eu fiquei razoavelmente surpreso com isso, porque o que me ajudava a explicar [o mercado] até hoje era que, se houvesse surpresas, seria em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Haddad, existia a expectativa de que ele fosse pegar votos do Lula", diz José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do banco Fator.

Ele pondera, no entanto, que a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que manteve a taxa básica de juros (Selic) em 6,50% ao ano, trouxe elementos que apontem para possíveis altas nos próximos encontros.

No documento, o comitê do Banco Central afirmou que pode subir a taxa de juros caso a disparada do dólar ante o real altere as perspectivas para a inflação.

O real liderou os ganhos de moedas emergentes ante o real. De uma cesta de 24 divisas, apenas oito ganharam força sobre o dólar.

A Bolsa brasileira ganhou 0,83%, a 78.630 pontos, após ter atingido a mínima de 77.005 pontos. A Vale, que subiu 3,32%, puxou os ganhos do dia. Os papéis de bancos, que pressionaram durante a manhã, terminaram majoritariamente em alta.