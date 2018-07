Após atacar May, Trump tenta se retratar em visita marcada por protesto

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Apesar da curta duração (pouco mais de 24 horas), a primeira viagem à Inglaterra do presidente dos EUA, Donald Trump, foi extensa em declarações incendiárias, saias justas e reações indignadas, recuos e protestos -equação a que o republicano se habituou na terra natal.

Ao longo da sexta-feira (13), o americano assistiu a um exercício militar, reuniu-se com a primeira-ministra Theresa May, concedeu entrevista coletiva e se encontrou com a rainha Elizabeth 2ª.

O dia começou sob a sombra de declarações ácidas de Trump sobre o "brexit". Em entrevista ao tabloide The Sun, ele criticou o plano de May para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo o republicano, a primeira-ministra ignorou recomendações dele, e o plano de romper com o bloco mantendo laços e um acordo de livre-comércio com a UE (o "brexit light") enterraria um possível tratado entre EUA e Reino Unido.

Pauta central da política britânica hoje, o "brexit" levou a uma crise no governo de May, com debandada de secretários-chave em protesto contra o projeto da primeira-ministra. Um dos demissionários, o ex-secretário de Relações Exteriores Boris Johnson, foi elogiado por Trump, que disse que ele seria um ótimo premiê.

Parlamentares dos dois principais partidos britânicos expressaram contrariedade com o teor da entrevista, e uma campanha online coletou assinaturas para cancelar o encontro que ele teria à tarde com a rainha -a iniciativa não prosperou.

Enquanto o americano assistia a um exercício militar em Sandhurst, manifestantes se reuniam em frente ao Parlamento, no centro de Londres, para ver o lançamento de um boneco inflável gigante retratando-o como um bebê. O ato iniciou o que seria chamado de "carnaval de resistência" --série de protestos reunindo milhares de pessoas.

A Folha acompanhou o principal deles. De forma calma e ordeira, milhares de manifestantes gritavam que o presidente americano não era bem-vindo e exibiam cartazes com frases críticas a ele.

Não há estimativa oficial do número de manifestantes em todos os protestos, mas os organizadores falaram em 100 mil participantes. Além de Londres, houve atos em cidades como Manchester, Glasgow e Belfast.

Na entrevista ao "Sun", Trump admitiu que as manifestações o faziam não se sentir bem-vindo. O início da maior delas coincidiu com uma entrevista coletiva marcada pela tentativa de desfazer o estrago deixado pelas declarações ao "Sun". Ali, Trump negou ter criticado May e acusou a imprensa britânica de propagar notícias falsas.

"Não critiquei a primeira-ministra, tenho muito respeito por ela", disse. Segundo o americano, a reportagem escolheu mal as declarações dele. "Disse muitas coisas boas sobre ela. Eles não colocaram na manchete."

O "Sun" divulgou trechos do áudio da entrevista do presidente e disse que as declarações de Trump sobre notícias falsas não tinham a intenção de ser sérias.

No encontro com jornalistas, o republicano elogiou a maneira como May está conduzindo as negociações do "brexit". "Ela é uma pessoa muito inteligente, muito dura e muito capaz, e prefiro tê-la como minha amiga do que como inimiga."

May também defendeu o presidente americano e disse que ela e Trump concordaram em negociar um "ambicioso" acordo de livre-comércio entre seus países.

Ainda assim, analistas da imprensa britânica avaliaram que o estrago das declarações iniciais não fora desfeito e que Trump deixou a já fragilizada primeira-ministra ainda mais combalida.

O presidente americano encerrou sua curta, mas movimentada visita de trabalho com um encontro com a rainha Elizabeth 2ª no castelo de Windsor.

Apesar da alta expectativa em torno dos protocolos e formalidades em encontros com a família real, Trump apertou a mão de Elizabeth 2ª e caminhou ao lado dela, mas foi mais delicado do que no encontro com chefes de Estado de outros países. Ele foi o 11º presidente americano a se encontrar com a rainha, que assumiu o trono em 1952.

Ainda nesta sexta, Trump seguiu para a Escócia, para uma viagem particular; na segunda-feira (16), ele se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsinque, na Finlândia, quando pretende abordar o tema da redução de armas nucleares.