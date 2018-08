Após ato contra imigrantes, Merkel diz que 'ódio nas ruas' não pertence ao país Alemanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira (28) que o "ódio nas ruas" não pertence ao país, um dia após manifestações xenofóbicas em Chemnitz, no leste do país.

"O que vimos não cabe em um Estado de Direito", afirmou Merkel em entrevista coletiva em Berlim. "Vimos caças coletivas, vimos o ódio nas ruas, e isso não tem nada a ver com o Estado de Direito."

O ministro do Interior, Horst Seehofer, disse que o governo está pronto para oferecer reforço ao estado da Saxônia, onde fica Chemnitz.

Os protestos começaram após um homem ter sido esfaqueado em briga de rua. Um iraquiano e um sírio foram detidos, motivando as manifestações em que migrantes foram assediados e atacados.

Seehofer disse que, embora a preocupação com o esfaqueamento seja compreensível, não há lugar na sociedade para a defesa da violência.

"A polícia na Saxônia está numa situação difícil. Se requisitado, o governo federal está pronto para disponibilizar medidas de apoio policial", afirmou.

Merkel apoiou a declaração do ministro. "Se a Saxônia precisar de ajuda para manter a lei e a ordem, o governo federal está pronto."

O chefe da polícia da Saxônia, Jürgen Georgie, afirmou que as autoridades locais haviam subestimado o tamanho do protesto, prevendo cerca de mil pessoas. Mas cerca de 600 policiais tiveram de conter 6.000 simpatizantes da extrema direita que pressionavam as barreiras policiais.

Imagens mostram manifestantes fazendo saudações nazistas e cantando slogans como "a resistência nacional está marchando aqui".

Michael Kretschmer, chefe de governo da Saxônia e aliado de Merkel, afirmou que a propagação de notícias falsas contribuiu para o crescimento dos protestos.

"Acreditamos que ao menos algumas convocações [para os protestos] que circularam online eram baseadas em informações falsas, ou fake newsa", afirmou.

Ele citou como exemplo um relato que se espalhou pelas redes sociais de que o homem que foi esfaqueado estava defendendo uma mulher de imigrantes, mas não há evidências que apoiem essa versão.

Outra manifestação, a terceira desde o fim de semana, ocorreu em Dresden, capital da Saxônia, nesta terça, mas a participação foi baixa.

O sentimento anti-imigração é recorrente no estado. Nas eleições do ano passado, a sigla mais votada na Saxônia foi a nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD), que teve quase um quarto dos votos em Chemnitz.