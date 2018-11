Após áudio homofóbico de alunos, colégio particular de Curitiba diz repudiar intolerância

Redação Barulho Curitiba com informações do Livre,jor

Após um áudio de whatsapp com mensagens de intolerância feito por alunos do terceirão do Ensino Médio, o tradicional Colégio Bom Jesus de Curitiba publicou na internet um comunicado oficial no qual ela diz repudiar “todo e qualquer tipo de intolerância”. Segundo reportagem do Livre,jor, no áudio, enviado num grupo fechado de aproximadamente 40 estudantes, um coro de jovens canta; “Ô [inaudível], toma cuidado. O Bolsonaro vai matar viado”. O conteúdo vazou porque um aluno indignado redirecionou a mensagem para um grupo maior de 250 pessoas. O áudio foi feito em um churrasco no dia do primeiro turno das eleições, 7 de outubro.

LEIA REPORTAGEM NO BARULHO CURITIBA