Após briga com o namorado, jovem sobe no capô de carro em movimento

Redação Bem Paraná com G1

Uma cena inusitada e para lá de insana foi registrada na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) na tarde de ontem (06 de outubro). É que após brigar com o namorado, uma jovem de 17 anos subiu no capô de um veículo em movimento. Imagens mostram o momento em que uma viatura do Corpo de Bombeiros interfere na situação, obrigando o veículo a parar.

Segundo informações do portal G1, a cena inusitada teria sido registrada por volta das 17 horas, no quilômetro 326 da rodovia, no sentido Peruíbe. Passageiros de um carro que estava na frente do casal registrarm o episódio.

A Polícia Rodoviária informou que uma viatura foi acionada e levou os dois até a base da corporação. Entretanto, eles não explicaram sobre a questão da mulher no capô durante o depoimento, relatando apenas que sofreram um acidente no km 325 após uma briga, na qual a jovem teria virado o volante do carro, que colidiu contra a defensa metálica da via. O veículo sofreu danos no para-choque, farol direito e capô.



Clique AQUI para assistir ao vídeo, divulgado pelo portal G1