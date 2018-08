Após brincadeira da clara com ovo, Fernando Rocha ignora médico no programa Bem Estar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de viralizar na internet com piada sobre o encontro da clara e o ovo no programa Bem Estar, Fernando Rocha voltou a brincar com o médico Roberto Kalil e o ignorou em rede social nesta terça-feira (7).

Fernando postou em seu perfil do Instagram uma foto com o parceiro em que aparece com os braços cruzados e ignorando o médico, que ri ao seu lado. Na legenda, ele escreveu "Sabe quando você não acha graça de uma piada?". Ele se refere à afirmação que o médico fez ao vivo, logo após a sua piada sobre a clara e o ovo, que abriu o programa do dia 25 de julho: "Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo", disse o médico.

Em resposta à foto, Kalil postou em seu perfil no Instagram um vídeo em que pede desculpas aos risos, no mesmo momento da foto postada pelo amigo: "Desculpa, Fernando", diz.

No programa do dia 25 de julho, Fernando fez uma piada que viralizou entre os internautas e gerou a brincadeira pelo Instagram. Na abertura do Bem Estar, ele disse "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes. E eu fiquei sabendo de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da clara com o ovo. E ela só não é tão triste porque a clara chega para o ovo e diz 'não fica triste, a gente vai se encontrar dentro do bolo'. (risos) Agora você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo. Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara e o ovo dentro do bolo. (risos) Doutor Kalil, o senhor já imaginou esse encontro? A gente hoje tem imagens impressionantes que podem salvar vidas".

Fernanda Gentil, convidada de Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira (7), também brincou com a piada que virou assunto da internet. Enquanto Ana Maria fazia uma de suas receitas no programa, a convidada disse: "Mas a pergunta é: a clara e o ovo vão se encontrar aqui dentro, a clara e a gema?", sendo prontamente respondida pelo Louro José: "Não, só dentro do bolo!"