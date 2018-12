Após casamento secreto, Bianca Bin e Sergio Guizé exibem alianças de ouro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casal fictício em "O Outro Lado do Paraíso", Bianca Bin e Sergio Guizé se casaram em segredo no final de setembro, de acordo com o colunista Leo Dias. Uma das provas de que o relacionamento foi oficializado é a aliança de ouro usada pelos dois.

Presença ilustre no Cruzeiro de Wesley Safadão, que aconteceu nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro, Guizé e Bin pousaram para fotos com alguns fãs. Nas imagens, eles aparecem usando o anel dourado.

Segundo o jornal Extra, o ator também teria publicado uma foto da aliança em sua mão, em seu Instagram Stories (imagens que desaparecem 24 horas após serem publicadas).

Bianca e Sergio assumiram o namoro em maio, depois de diversas especulações acerca de um possível relacionamento. Guizé, que participou da segunda temporada do PopStar (Globo), comentou, na época, que o isolamento tinha um motivo: "Para ser feliz. Estamos felizes", disse o ator em entrevista ao TV Fama.