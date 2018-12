Após chegar de limusine, Anitta beija apresentador de TV na Colômbia: 'Me senti uma rainha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dando continuidade aos seus compromissos pela América do Sul, Anitta, 25, passou pela Colômbia nesta sexta-feira (30) e mais uma vez deu o que falar ao dar um selinho em um apresentador de TV durante sua participação no programa El Desayuno.

A cantora chegou em uma limusine e passou por um tapete vermelho até ser recepcionada por fãs, do lado de fora, e pelos apresentadores. "Estou muito emocionada. Uma recepção muito boa. Me senti uma rainha", afirmou enquanto cumprimentava toda a equipe do programa.

Solteira desde o término do casamento com Thiago Magalhães em setembro deste ano, Anitta não se inibiu e, assim que viu o chef de cozinha Juan Diego Vanegas, perguntou se o moço poderia chegar mais perto, abraçando-o em seguida.

Pouco depois, ela voltou a falar do coapresentador do programa: "Ele é chef de cozinha?! Eu adorei. Amo a Colômbia". Após pedido da plateia, eles ainda deram um selinho.

Na quarta (28), enquanto passava pelo Chile, Anitta também trocou beijos, dessa vez com uma atriz chilena. Um dia antes, ela também revelou em um programa argentino que já fez sexo a três: "Já fiz mais de uma vez e sempre me senti bem. Se você confia na pessoa, que na época era meu namorado, não acontece nada ruim".