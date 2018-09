Após cinco dias de sua cirurgia, Dani Calabresa volta ao Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Dani Calabresa volta para o quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”, depois de fazer uma cirurgia para a retirada de uma pedra no rim, informou o site oficial do programa.

Calabresa passou por uma cirurgia na última terça-feira (18). A notícia foi dada pela própria humorista.

Em sua rede social, a comediante pediu por orações. "Pedra no rim + cirurgia. Rezem para eu me recuperar a tempo”, disse.

Calabresa, que faz par com o dançarino Reginaldo Sama, ensaiou desde sexta-feira (21) a coreografia para o próximo desafio no quadro do “Faustão”, que deve ser funk. A comediante deve embarcar para São Paulo, onde vai se apresentar neste domingo (23).

Debora Evelyn, Mariana Ferrão, Bia Arantes, Pâmela Tomé e Erika Januza, também são as outras celebridades femininas que dançaram neste domingo no "Dança dos Famosos".