Após cirurgia, sambista Jorge Aragão confirma show no centro de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Jorge Aragão faz, no fim da tarde deste sábado (25), um show no Sesc Parque Dom Pedro 2º. A unidade fica em frente ao Mercado Municipal (centro). O artista, que no último fim de semana passou por uma bem-sucedida cirurgia cardíaca, diz estar recuperado.

"Vou cumprir a minha missão, que é animar a plateia. Montei um repertório que fará com que todo o mundo cante e se divirta em conjunto", promete Aragão.

Ele vai apresentar, entre outros sambas, "Malandro", "Coisinha do Pai", "Vou Festejar", "Enredo do Meu Samba", "Eu e Você Sempre" e "Coisa de Pele". Também não ficará de fora a tradicional versão de "Ave Maria" que ele toca no cavaquinho.

"Eu tenho a honra de ser lembrado nas rodas de samba do Brasil afora. Isso é o que me dá ânimo para seguir no palco, fazendo com que as pessoas se emocionem com as minhas letras", declara o artista.

JORGE ARAGÃO

QUANDO Sábado (25), às 18h

ONDE No Sesc Parque Dom Pedro 2º (pça. São Vito, s/nº, centro, tel. (11) 3111-7400)

QUANTO Grátis. 5.000 lugares. Livre.