Após classificação na Sul-Americana, Atlético projeta time reserva em duelo com o Inter

Redação Bem Paraná

O Atlético conseguiu, na quarta-feira (31), a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O time perdeu para o Bahia (1 a 0), mas garantiu a vaga ao triunfar nos pênaltis (4 a 1). Como o próximo jogo da Copa Sul-Americana é na quarta-feira da próxima semana (7), o técnico Tiago Nunes projeta a utilização de um time reserva neste domingo (4), diante do Internacional, pela 32ª rodada do Brasileirão.

“Vamos entender o que é melhor para o clube e tomar a decisão para o próximo jogo. Vamos construir com a comissão técnica e com a direção porque tem questões técnicas envolvidas”, disse Nunes, indicando que os jogadores ainda serão avaliados em questões físicas e clínicas.O treinador tentou evitar o termo “poupar jogadores”. “Parece que a gente não está valorizando quem está entrando”, comentou.

Contra o Bahia, na quarta, feira, o Atlético entrou em campo com Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho Gonzalez; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Se não repetir nenhum jogador para este domingo, a escalação poderia ficar com Felipe Alves; Diego, Wanderson, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Camacho e Bruno Guimarães; Rony, Guilherme e Marcinho; Bergson.

No Brasileirão, o Atlético está em 8º lugar, com 43 pontos. São apenas 3 pontos abaixo do Atlético-MG, último time da zona de classificação para a Copa Libertadores 2019. Por outro lado, a Copa Sul-Americana também dá vaga na Libertadores – desde que o time seja campeão.

Nas semifinais da Sul-Americana, o Atlético duela contra o Fluminense. O primeiro jogo será na quarta-feira (7), provavelmente às 21h45, na Arena da Baixada. A partida de volta fica para 28 de novembro, no Maracanã. “Certamente será um grande jogo, com fortes emoções. Esse confronto terá um tempero diferente, porque vamos decidir a classificação no Maracanã. O Fluminense é uma boa equipe, que conta com grandes jogadores. Será um adversário de grande valor e o time brasileiro que merecer mais vai chegar à final”, afirmou Tiago Nunes.