Após comprar Valladolid, Ronaldo revela possibilidade de treinar com time

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de adquirir 51% das ações do Valladolid, Ronaldo se mostrou disposto a treinar com o elenco profissional do clube. Questionado sobre a perspectiva de melhora imediata que surgiu quando o ex-jogador se tornou mandatário da agremiação, o brasileiro admitiu que existe a possibilidade.

"Está claro que não vim jogar e que também não estou em forma para isso. Como estou, não posso ajudar muito no campo, apesar de que vou começar a treinar e ficar em forma para treinar com os meninos e contribuir um pouco na área técnica, sempre de acordo com o treinador, se eu puder. Na área técnica, acho que também posso contribuir um pouco, estar com os meninos e contribuir com algo da minha experiência. Este será um ano muito importante, para este projeto, o mais importante", disse Ronaldo, em entrevista ao jornal espanhol "El Norte de Castilla".

O jogador afirmou que mudanças na estrutura interna do clube estão nos planos, mas admitiu que as dificuldades financeiras são um obstáculo para isso.

"Nós estamos progredindo, mas isso leva um tempo. O último mês temos estado dependentes do mercado de jogadores e, além disso, com pouco dinheiro, porque o que nos entrou por direitos de televisão tem sido destinado em sua maioria a liquidar a maior parte da dívida que temos com Fazenda e deixamos pouco dinheiro para o mercado. De fato, temos sido o time que passou menos tempo na Primeira Divisão. Isso nos obrigou a fazer um grande esforço para formar a equipe, mas mantemos a base do ano passado, que é uma base muito boa na qual confiamos muito. Na estrutura interna definimos tudo o que vamos fazer, mas ainda não está montado", revelou.