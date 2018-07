Após conversa com Valdemar, Alckmin encontrará Josué para selar vice

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) selou na manhã desta sexta-feira (20) a aliança com o PR em uma conversa com o chefe do partido, Valdemar Costa Neto.

Ficou acertado entre ambos que o empresário Josué Alencar (PR) se encontrará com Alckmin na próxima segunda-feira (23), em São Paulo ou Minas Gerais, para referendar sua indicação como candidato a vice na chapa do tucano.

Nesta sexta, em evento em São Paulo, o presidenciável tucano, sorridente, elogiou o empresário. "É a melhor [indicação] possível", afirmou Alckmin. "Sou um admirador desde o tempo do José Alencar", disse, lembrando o pai de seu provável vice, que foi, por sua vez, vice do ex-presidente Lula (PT).

"Já estou até pensando [em mudar] de Alckmin passar para Alckmin [pronuncia dando ênfase à última sílaba]. Porque uma vez o José de Alencar, o pai, fui visitá-lo no hospital Sírio-Libanês, com a Lu, minha esposa, [e ele falou que] é Alckmin porque palavra paroxítona não ganha eleição, só oxítona", contou o tucano.

Decisivo na decisão do centrão de apoiar Alckmin, Valdemar se colocou como fiador da indicação de Josué na conversa com Alckmin. Condenado e preso no mensalão, o chefe do PR negociou com Jair Bolsonaro (PSL) e chegou a acenar para Ciro Gomes (PDT), mas se decidiu, afinal, pelo tucano.

No cronograma previsto pelo blocão, formado ainda por DEM, PP, Solidariedade e PRB, Josué então se encontrará com os líderes desses partidos na quarta-feira (25), em Brasília, e na quinta (26) a aliança será oficializada.

Segundo o líder do PR na Câmara, José Rocha (BA), o partido vai liberar os estados por causa de pendências regionais, como acontece em Minas, Bahia e Piauí, onde a legenda apoia candidatos do PT.

Tucanos estão se rasgando em elogios a Josué e dizem que o PT não terá condições de fazer críticas ao empresário, já que parte dos petistas queria, inclusive, fazer aliança com ele. Além disso, acham que críticas a Josué podem respingar no pai dele, José Alencar.