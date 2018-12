Após crise com evangélicos, Bolsonaro estuda colocar procurador na Educação

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após a reação negativa da bancada evangélica à indicação do educador Mozart Neves Ramos para o Ministério da Educação, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), recebeu nesta quinta-feira (22) o procurador Guilherme Schelb, cotado para assumir a pasta.

Schelb é procurador regional da República no Distrito Federal e tem bandeiras comuns a Bolsonaro e à bancada evangélica, como o veto a discussão nas escolas de temas como gênero e sexualidade.

Evangélico, da Igreja Comunidade das Nações, e próximo ao pastor Silas Malafaia, Schelb defende o projeto Escola sem Partido -o que faz publicamente nas redes sociais- e mantém o site Infância e Família, em que oferece cursos a distância.

"Escola sem Partido é escola sem PT, PSOL, PC do B. Escola sem Partido é escola com mais matemática, português, ciências", escreveu em posts nas redes sociais, em 2016.

O encontro ocorreu na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, e durou quase três horas. Schelb deixou o local às 17h e negou que tenha sido convidado por Bolsonaro. Segundo ele, um outro encontro ficou em aberto.

Ele disse ter defendido a Bolsonaro o cumprimento das leis para que o professor tenha segurança jurídica e para que haja segurança nas escolas.

O procurador criticou a educação sexual nas escolas. "Eu não posso dar tarefa de casa, como tem sido feito, para criança de 8, 9 anos aprender discussão de gênero, o que é sexo grupal, como dois homens transam? O que é boquete? Isso é uma discussão de gênero, é uma violação da dignidade da criança", afirmou.

Ele não quis dizer se aceitaria deixar a carreira no Ministério Público Federal para assumir o cargo no Executivo, caso o convite seja feito.

"Foi uma conversa de apresentação onde eu pude expor minha análise sobre as questões centrais da educação brasileira que devem ser enfrentadas com máxima urgência", disse.

Sobre o Escola sem Partido, ele disse que a medida não seria necessária se houve cumprimento das leis. "No nosso contexto atual, os ativistas que utilizam a sua posição de professor para fazer doutrinação são todos da esquerda, isso é um fato. O Escola sem Partido é a previsão de respeito aos alunos e aos professores e proíbe qualquer proselitismo, de conservador, de esquerda, de direita, de religioso", afirmou.

Amigo de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia defendeu a indicação do procurador para o cargo. "O Guilherme Schelb encarna o pensamento ideológico dessa bancada [evangélica]. Por isso que ele tem o apoio lá de quase todos", disse .

O procurador tem a simpatia do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), um dos líderes do grupo de parlamentares. "É um nome que agrada, mas se quiserem que a gente avalie se agrada, temos que nos reunirmos. Com quem eu converso eu tenho ouvido que ele é alinhado com o que a gente quer", afirmou.

Sóstenes reagiu ao nome de Mozart, que é diretor do Instituto Ayrton Senna, afirmando que ele é 'esquerdista'.

Já Bolsonaro insinuou que a divulgação de que Mozart poderia ser ministro foi feita para criar uma indisposição da bancada evangélica contra ele.

"Talvez a intenção de empregar alguém como o senhor Mozart como ministro foi talvez tentar fazer com que a bancada evangélica se colocasse contra a minha pessoa. Nem foi cogitado o nome do senhor Mozart para ser ministro. Não procede isso", disse.

Mozart nega que tenha sido convidado e aceitado ser ministro, mas a informação foi confirmada à Folha por pessoas da equipe do futuro governo. Após a reação da bancada evangélica, a reunião que o educador teria com Bolsonaro nesta quinta foi cancelada.