Após críticas, Scarlett Johansson desiste de interpretar homem trans em filme

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Scarlett Johansson desistiu de interpretar um homem trans no filme "Rub & Tug", após receber uma série de críticas por aceitar fazer o papel. Em comunicado publicado pelo site da revista americana Out, ela afirmou que entende porque muitos defendem que o papel seja feito por um transgênero.

Johansson iria interpretar o gângster Dante "Tex" Gill, um homem trans que controlou uma rede de bordéis em Pittsburgh, nos Estados Unidos, durante a década de 1970. Nascido como Lois Jean Gill, em 1931, ele comandou um império do crime até ser preso, nos anos 1980.

"Nossa compreensão cultural das pessoas trans continua a avançar, e eu tenho aprendido muito com a comunidade desde o primeiro anúncio sobre minha participação no filme e percebi que fui insensível. Tenho grande admiração e amor pela comunidade trans e agradeço que essa discussão sobre inclusão em Hollywood continue", afirmou.

A atriz ainda aponta, citando uma ONG americana, que o número de personagens LGBT caiu 40% em 2017, na comparação com o ano anterior, sem ter havido nenhum personagem trans em nenhum dos grandes estúdios. "Eu acredito que todos os artistas devem ser considerados de forma igual e justa", avaliou.

Essa não é a primeira vez que a escolha por Johansson para um papel provocou críticas. O filme "A Vigilante do Amanhã" (2016), remake do anime "Ghost in The Shell", de 1995, foi acusado de "embranquecer" a personagem ciborgue "Major", que, originalmente, tinha características mais asiática e acabou interpretada pela americana.