Após debate, Ciro Gomes visita Basílica de Aparecida

Folhapress

APARECIDA, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã seguinte ao debate promovido pela CNBB em Aparecida, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, visitou a Basílica de Aparecida nesta sexta-feira (21).

O presidenciável recebeu o apoio de alguns fiéis, mas disse que não falaria com os jornalistas porque estava ali para rezar.

Acompanhado da mulher, Giselle, e do presidente do PDT, Carlos Lupi, ele visitou a imagem da padroeira do Brasil e seguiu para a capela das velas.